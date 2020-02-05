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HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Lider Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk edecek
05.02.2020 - 10:06 | | İSTANBUL (AA)

Lider Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk edecek

THY Euroleague'de lider Anadolu Efes, normal sezonun 24. haftasında yarın sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

Lider Anadolu Efes, Zalgiris'i konuk edecek

Anadolu Efes ile Zalgiris arasında oynanacak karşılaşma 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabaka BeIN Sports Haber kanalından canlı yayımlanacak.

Ligde çift maç haftasında Rusya'da CSKA Moskova'yı 82-80 yenen lacivert-beyazlılar, 20 galibiyetle zirvede yer alıyor. Anadolu Efes, ligde son 8 maçını da kazanmayı bildi.

Son haftaların çıkışa geçen takımı Zalgiris ise çift maç haftasına sahasında Yunan ekibi Olympiakos'u 94-69 yendi. Litvanya ekibi, son 3 maçını kazandı ve galibiyet sayısını 9'a çıkararak play-off umutlarını artırdı.

Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmayı Anadolu Efes, deplasmanda 74-68 kazanmıştı.

Avrupa'da 682. maç

Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 682. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, bu kulvarda oynadığı 681 müsabakada 384 galibiyet ve 297 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 433 maçın 227'sini kazandı, 206'sından ise mağlup ayrıldı.

Murat Özen
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