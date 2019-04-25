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25.04.2019 - 10:20 | | AA

Lider Başakşehir, Göztepe'yi ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın önünde 3 puan farkla lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, son 5 haftaya düşme potasında giren Göztepe deplasmanına konuk olacak.

Lider Başakşehir, Göztepe'yi ağırlıyor
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3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Ligde geride kalan 29 haftada 62 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

Medipol Başakşehir son 4 maçında 3 kez puan kaybetti. Bu süreçte 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan turuncu-lacivertli ekip son 4 haftada 7 puan kaybı yaşadı.

Son 8 maçında 7 yenilgi ve 1 beraberlik alan Göztepe ise 27 puanla 17. sırada bulunuyor.

Epureanu yok

Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor.

Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak. Abdullah Avcı'nın Epurenau'nun yokluğunda son 4 maçta savunmanın göbeğinde yer alan Joseph Attamah'ın yerine bu mücadelede Serdar Taşçı'ya forma vermesi bekleniyor.

Göztepe'de eksik çok
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Yasin Öztekin, Lumor Agbenyenu, Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Kadu, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin yarın forma giyemeyecek.
Karşılaşma için dün İstanbul'a giden ve son çalışmasını burada yapacak Göztepe'de, Akhisarspor maçının ardından taraftarlarla tartışan ve son 2 haftada kadroda yer almayan Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'ın maç kadrosunda olduğu öğrenildi.

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