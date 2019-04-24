24.04.2019 - 16:58 | | AA
Lider Başakşehir'de Göztepe mesaisi
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman tesisinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınmayla başladı.
5'e 2 pas ve top kapma çalışması sonrasında geniş alan oyunu oynayan turuncu-lacivertliler, çift kale maçla günü tamamladı.
Medipol Başakşehir hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.