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14.07.2020 - 13:43 | | İSTANBUL (AA) -

Lider Başakşehir'de Kayserispor mesaisi başladı

Süper Lig'de son 2 haftaya en yakın rakibi Trabzonspor'un 4 puan önünde lider giren Medipol Başakşehir, 18 Temmuz Cumartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Lider Başakşehir'de Kayserispor mesaisi başladı
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Lider Başakşehirde Kayserispor mesaisi başladı

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı. Atiker Konyaspor ile oynanan müsabakada forma giyen futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, 16 Temmuz Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

 

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