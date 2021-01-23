Lider Beşiktaş'ın konuğu Göztepe

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor.

Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor.

Ligde 8 maçtır yenilmiyor

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1) yendi.

Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

Vida, Mensah ve Ghezzal sınırda

Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Bernard Mensah ve Rachid Ghezzal, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan bu üç oyuncu, Göztepe maçında da kart görmeleri durumunda 22. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Göztepe, Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında lider Beşiktaş'a konuk olacak

Karaman yönetimindeki ilk maç

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman yönetimindeki ilk maçında yarın lider Beşiktaş'la İstanbul'da karşılaşacak.

İlk yarının son haftasında Vodofane Park'ta oynanacak Beşiktaş-Göztepe maçı, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Teknik direktör İlhan Palut'un görevden ayrılmasının ardından altyapı antrenörleriyle çıktığı 2 maçta İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Gençlerbirliği'ni de 4-0 mağlup eden Göztepe, 25 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

Son 8 maçında yenilmeyen ve bu müsabakalarda 7 galibiyet ile 1 beraberlik alan Beşiktaş, 41 puanla zirvede bulunuyor.

Hafta içi 2,5 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ünal Karaman, yarın ilk kez Göztepe'nin başında görev alacak. Karaman ayrıca, Süper Lig kariyerindeki 100. karşılaşması için sahada olacak.

Beşiktaş maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıkan sarı-kırmızılı ekipte, daha önce 13 Ocak Çarşamba günü bir futbolcuda pozitif bulguya rastlanmıştı.

Beşiktaş ile Göztepe 53. randevuda - İki takım arasında geride kalan maçlardan 26'sını Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı - İstanbul'daki maçlarda siyah-beyazlılar 16, sarı-kırmızılılar 3 kez galip geldi.

53. randevu

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde yarın rakip olacak Beşiktaş ile Göztepe, bu kulvarda 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 26'sını Beşiktaş, 10'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 84-48 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta Beşiktaş, rakibine 3-0 üstünlük kurdu. Gürsel Aksel Stadı'nın yapımının ardından ilk maçını Beşiktaş ile oynayan Göztepe, bu karşılaşmayı ise 2-1 kazandı.

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 27. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 26 lig maçında Beşiktaş 16, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 50 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.

Farklı skorlar

İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skora Beşiktaş imza attı. 2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 10 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 52 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.