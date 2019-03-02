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02.03.2019 - 01:28 | | AA

Lider Dortmund, Augsburg deplasmanında kayıp

Bundesliga'da lider Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'a 2-1 mağlup oldu.

Lider Dortmund, Augsburg deplasmanında kayıp
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Augsburg, Bundesliga'nın 24. haftasında, WWK Arena'da BorussiaDortmund'u konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24. ve 68. dakikalarında Dong-Won Ji ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund'un tek golü 81. dakikada Paco Alcacer'den geldi.

Şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Borussia Dortmund, 54 puan ve maç fazlasıyla Bayern Münih'in 3 puan önünde bulunuyor.

Augsburg ise puanını 21'e çıkararak, 15. sıradaki yerini korudu.

Borussia Dortmund'un en yakın takipçisi Bayern Münih yarın deplasmanda Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.

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