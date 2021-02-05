Lider Fenerbahçe, derbide yarın Galatasaray'ı ağırlayacak

Ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan ve 8 galibiyet ile 1 beraberlik elde eden Fenerbahçe, derbiyi kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

En yakın rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş'ın 3 puan önünde haftaya lider giren Erol Bulut'un öğrencileri, derbi galibiyetiyle çıkışını sürdürmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, yarınki derbiye 3 futbolcusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide forma giyemeyecek.

Gustavo'nun durumu maç saatinde belli olacak

Ligde yarın oynanacak derbi öncesinde Fenerbahçe'de Luiz Gustavo belirsizliği yaşanıyor.

Gustavo, Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlık geçirmiş ve mücadeleye devam edememişti.

Dizinde darbeye bağlı ödem oluşan ve tedavisine başlanan Luiz Gustavo'nun durumu maç saatinde belli olacak.

Evinde 5 maçlık seri

Fenerbahçe, Galatasaray maçı öncesinde sahasındaki performansıyla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda ev sahibi olduğu müsabakalarda önemli bir seriye imza attı.

Kadıköy'deki son 5 lig maçında konuk ettiği rakiplerini mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, son 2 maçta ise kalesini gole kapattı.

Bu sezon derbi galibiyeti yok

Fenerbahçe, liderliğini sürdürdüğü sezonda henüz derbi galibiyeti yaşayamadı.

Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı ilk derbide deplasmanda Galatasaray ile berabere kalırken, evinde Beşiktaş'a mağlup olmuştu.

Sınırdakiler

Fenerbahçe'de derbi öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.

Muhtemel 11

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un sahaya süreceği muhtemel 11 şu şekilde:

Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.

Galatasaray cephesi

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile derbi maçta karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise çıktığı maçların 15'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin 48 puanı bulunuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

Son 4 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 4 maçında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisini de kazanarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 22 maçta 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü.

Süper Lig'de kalesini en fazla gole kapatan takım olan Galatasaray, 22 maçının 10'unda rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.

Fenerbahçe ise ligde 45 gol atarken, rakiplerinin 24 golüne engel olamadı.

Feghouli forma giyemeyecek

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli maçta forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda karantina süreci devam eden yeni transfer Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

İki oyuncu kart sınırında

Galatasaray'da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 25. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11

Galatasaray'ın derbi maça şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda (Peter Etebo), Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed.