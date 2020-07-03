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03.07.2020 - 11:18 | | AA

Lider Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 30. hafta maçında yarın Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Lider Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında
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Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde son 10 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Medipol Başakşehir, 60 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Turuncu-lacivertli takım, ligde son 5 haftaya en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde lider durumda giriyor.

Lider Medipol Başakşehir, Antalya deplasmanında

 

- Üç eksik

 

Medipol Başakşehir'de Fraport TAV Antalyaspor mücadelesi öncesinde üç önemli eksik bulunuyor.

İstanbul ekibinde kart cezalıları Edin Visca, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertlilerde kart cezası sona eren Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel ise takımındaki yerini alabilecek.

 

- Epureanu ve Crivelli sarı kart ceza sınırında

 

Medipol Başakşehir'de Alexandru Epureanu ve Enzo Crivelli, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu iki futbolcu, Antalyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde takımlarının 31. haftada sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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