Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri Lider Sivasspor kupa maçına hazırlanıyor
04.02.2020 - 16:58 |

Lider Sivasspor kupa maçına hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Şubat Perşembe günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Lider Sivasspor kupa maçına hazırlanıyor

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı.

Açma ve germe hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanın son bölümünü çift kale maçla tamamladı.

Antrenmanda sakatlıkları nedeniyle Emre Kılınç ve Marcelo Goiano takımdan ayrı salonda çalışırken, Fernando ve Arouna Kone idmana katılmadı.

Lider Sivasspor kupa maçına hazırlanıyor

Nevzat Dindar: "Falcao'nun yokluğunda Onyekuru forvet oynayabilir"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Başkan Can: Peri masalını devam ettireceğiz

Başkan Can: Peri masalını devam ettireceğiz

Fenerbahçe'nin Kırklarelispor kadrosu belli oldu! Falette...

Fenerbahçe'nin Kırklarelispor kadrosu belli oldu! Falette...

CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

CSKA Moskova Anadolu Efes maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Dembele sezonu kapattı

Barcelona'nın yıldız oyuncusu Dembele sezonu kapattı

Sıradaki Haber