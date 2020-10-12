MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerVoleybol Haberleri Ligde 9. hafta maçları yarın yapılacak
12.10.2020 - 10:03 | | İSTANBUL (AA) -

Ligde 9. hafta maçları yarın yapılacak

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 9. hafta maçları yarın oynanacak.

Ligde 9. hafta maçları yarın yapılacak
ABONE OL

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

13.00 İlbank-Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Başkent)

13.00 Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş (Burhan Felek Vestel)

14.00 Çan Gençlik Kalespor-PTT (Şehit Halil İbrahim Eriç)

15.00 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)

16.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor (Başkent)

17.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)

17.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA (Mimar Sinan)

19.00 VakıfBank-Sistem9 Yeşilyurt (VakıfBank Spor Sarayı)

 

Kongo Milli Takımı'ndan bir oyuncu kampta havuza girdi!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İlhan Palut: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz
    İlhan Palut: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz
  2. Higuain kardeşler Inter Miami'de buluştu
    Higuain kardeşler Inter Miami'de buluştu
  3. Sergen Yalçın'ın raporu ortaya çıktı: Bu saatten sonra bizimle olmasın!
    Sergen Yalçın'ın raporu ortaya çıktı: Bu saatten sonra bizimle olmasın!
  4. Bakasetas, Yunanistan sırtladı
    Bakasetas, Yunanistan sırtladı
  5. Son dakika | Mert Hakan Yandaş'tan gözdağı!
    Son dakika | Mert Hakan Yandaş'tan gözdağı!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi | Vedat Muriqi'ye büyük tepki! Hazırlık maçında...

Son dakika haberi | Vedat Muriqi'ye büyük tepki! Hazırlık maçında...

Juventus transferde Hakan Çalhanoğlu'nu bekliyor!

Juventus transferde Hakan Çalhanoğlu'nu bekliyor!

Lewis Baker İngiltere'de gündem oldu! Chelsea’de oynayamayan Chelseali

Lewis Baker İngiltere'de gündem oldu! Chelsea’de oynayamayan Chelseali

Beşiktaş'ta Lens ve Douglas'ın ayrılığı zor, Mirin için umut var!

Beşiktaş'ta Lens ve Douglas'ın ayrılığı zor, Mirin için umut var!

Sıradaki Haber