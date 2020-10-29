Lige verilen ara da Bursaspor'a çare olamadı

TFF 1’inci Lig’de mücadele veren Bursaspor, Milli ara dönüşünde de arzuladığı puanlara erişemedi. Liglere verilen aranın ardından Balıkesirspor’u sahasında ağırlayan Bursa temsilcisi, galibiyete uzatma anlarında bulduğu goller sonrası 3-1’lik skorla uzanırken, sonraki üst üste iki deplasman karşılaşmalarında da Menemenspor ve Akhisarspor’a 2-1’lik skorlarla kaybetti.

12'NCİ SIRAYA GERİLEDİ

Yaşanan puan kayıplarının akabinde sıralamada da gerileyen Bursaspor, 12’nci sıraya düştü. Lider Tuzlaspor ile arasındaki puan farkı da 10’a çıkan Bursa temsilcisi; geride kalan haftalarda 2 galibiyet, bir beraberliğin yanı sıra, 4 kez yenildi. Tüm maçlarında gol bulmasına karşın savunma istikrarını koruyamayan Bursa ekibi, kalesinde gördüğü 13 golle de ligin en fazla savunma zaafı yaşayan takımlardan oldu.

BOLUSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Bursaspor, ligin 8’inci haftasında ise 31 Ekim Cumartesi günü Boluspor’u ağırlayacak. Bolu ekibi de, oynadığı 7 maçta henüz galibiyetle tanışamazken; sadece 3 puanıyla sondan ikinci basamakta yer alıyor. Geçtiğimiz hafta teknik direktör değişikliğine giden Bolu ekibinde, göreve gelen Reha Erginer de kötü gidişata son veremedi. Boluspor, sahasında ağırladığı Menemenspor karşısında, rakibinin son yarım saat 10 kişi mücadele etmesine karşın sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.