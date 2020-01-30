Lillard'dan ilk "triple double"
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın kariyerinde ilk defa "triple double" yaptığı karşılaşmada Houston Rockets'i 125-112 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Portland Trail Blazers, Damian Lillard'ın kariyerinde ilk defa "triple double" yaptığı karşılaşmada Houston Rockets'i 125-112 mağlup etti.
NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Trail Blazers, seyircisi önünde çıktığı Rockets mücadelesini, all-star oyun kurucusu Damian Lillard'ın 36 sayı, 11 asist, 10 ribauntluk etkili oyunuyla 125-112 kazandı.
Trail Blazers'ta kariyerinde ilk defa "triple double" yapan Lillard'ın yanı sıra, CJ McCollum 22 sayı, Trevor Ariza 21 sayı, Hasan Whiteside da 15 sayı ve 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
Houston Rockets cephesinde 39 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan Russell Westbrook ve 18 sayı üreten James Harden mağlubiyeti önleyemedi.
Sonuçlar
Indiana Pacers-Chicago Bulls: 115-106
New York Knicks-Memphis Grizzlies: 106-127
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 125-115
San Antonio Spurs-Utah Jazz: 127-120
Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 125-112
Sacramento Kings-Oklahoma City Thunder: 100-120