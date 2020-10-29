 Lille - Celtic: 2-2

Lille, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Celtic kozlarını paylaştı. Lille 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Celtic'in gollerini 29. ve 32. dakikalarda Elyounoussi attı. Lille'de ise golleri 67. dakikada Zeki Çelik ve 75. dakikada Ikone kaydetti.

Maçta milli oyuncularımız Zeki Çelik 90 dakika, Yusuf Yazıcı 83 dakika görev aldı. Burak Yılmaz, 64. dakikada oyuna girdi.

İLK 11'LER

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradaric, Ikone, Soumare, Andre, Bamba, Yusuf, David

Celtic: Bain, Brown, Duffy, Ajer, Christie, Frimpong, Ntcham, McGregor, Laxalt, Ajeti, Elyounoussi