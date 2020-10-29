29.10.2020 - 21:22 |
Lille - Celtic: 2-2
UEFA Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Celtic ile karşı karşıya geldi. Maçta 2-0 geriye düşen Lille skoru 2-2'ye getirdi. Zeki Çelik attığı golle galibiyette önemli rol oynadı.
Lille, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Celtic kozlarını paylaştı. Lille 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Celtic'in gollerini 29. ve 32. dakikalarda Elyounoussi attı. Lille'de ise golleri 67. dakikada Zeki Çelik ve 75. dakikada Ikone kaydetti.
Maçta milli oyuncularımız Zeki Çelik 90 dakika, Yusuf Yazıcı 83 dakika görev aldı. Burak Yılmaz, 64. dakikada oyuna girdi.
İLK 11'LER
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradaric, Ikone, Soumare, Andre, Bamba, Yusuf, David
Celtic: Bain, Brown, Duffy, Ajer, Christie, Frimpong, Ntcham, McGregor, Laxalt, Ajeti, Elyounoussi