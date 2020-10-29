Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Lille - Celtic: 2-2
29.10.2020 - 21:22 |

Lille - Celtic: 2-2

UEFA Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Celtic ile karşı karşıya geldi. Maçta 2-0 geriye düşen Lille skoru 2-2'ye getirdi. Zeki Çelik attığı golle galibiyette önemli rol oynadı.

Lille - Celtic: 2-2
ABONE OL

Lille, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Celtic kozlarını paylaştı. Lille 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Celtic'in gollerini 29. ve 32. dakikalarda Elyounoussi attı. Lille'de ise golleri 67. dakikada Zeki Çelik ve 75. dakikada Ikone kaydetti.

Maçta milli oyuncularımız Zeki Çelik 90 dakika, Yusuf Yazıcı 83 dakika görev aldı. Burak Yılmaz, 64. dakikada oyuna girdi.

 Lille - Celtic: 2-2

İLK 11'LER

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradaric, Ikone, Soumare, Andre, Bamba, Yusuf, David

Celtic: Bain, Brown, Duffy, Ajer, Christie, Frimpong, Ntcham, McGregor, Laxalt, Ajeti, Elyounoussi

Lille - Celtic: 2-2

    Van Persie'nin sırt kasları olay oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika - Yeni Malatyaspor'da 2 koronavirüs vakası!
      Son dakika - Yeni Malatyaspor'da 2 koronavirüs vakası!
    2. Son dakika - Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
      Son dakika - Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
    3. Lille - Celtic: 2-2
      Lille - Celtic: 2-2
    4. Son dakika - Çaykur Rizespor'da Dario Melnjak'dan Fenerbahçe itirafı!
      Son dakika - Çaykur Rizespor'da Dario Melnjak'dan Fenerbahçe itirafı!
    5. Büyükçekmece Basketbol'da 2 koronavirüs vakası!
      Büyükçekmece Basketbol'da 2 koronavirüs vakası!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Marius Sumudica'dan Trabzonspor açıklaması!

    Son dakika - Marius Sumudica'dan Trabzonspor açıklaması!

    TOFAŞ, başantrenör Hakan Demir ile anlaştı

    TOFAŞ, başantrenör Hakan Demir ile anlaştı

    Son dakika - Ankaragücü'nden açıklama! "Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız"

    Son dakika - Ankaragücü'nden açıklama! "Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız"

    Trabzonspor Kasımpaşa öncesi kampa girdi!

    Trabzonspor Kasımpaşa öncesi kampa girdi!

    Sıradaki Haber