Lille - Celtic karşılaşmasında Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!

Grubun ilk maçında, Çekya'da farklı kazanan Lille'de önemli bir eksik yok. O maçta, ligdeki maçların aksine Zeki Çelik ve Burak Yılmaz yedekte beklemiş, ilk 11'de sahaya çıkan Yusuf Yazıcı hat-trick yaparak gecenin yıldızı olmuştu. Lille TD Christophe Galtier, sıkışık fikstür nedeniyle Sparta Prag maçında rotasyon yapmıştı. Farklı galibiyetin etkisi ve sırada bekleyen Lyon maçı düşünüldüğünde, benzer bir kadro değişikliğini Celtic karşısında da görebiliriz. Sağ bekte Zeki Çelik değil Jeremy Pied, hücumun en uç noktasında Burak Yılmaz yerine Jonathan David görürsek şaşırmayalım.

Celtic'te ise kan kaybı sürüyor. Grubun ilk maçında Milan'a kaybettiler, ligde de Aberdeen deplasmanında 2 puan bıraktılar. 25 gündür galibiyete hasretler. Savunmacılardan Christopher Jullien iyileşmedi, Hatem Elhamed'i Glasgow'da bırakıp Fransa'ya geldiler. James Forrest da henüz iyileşmedi, omzunda problem olan kaleci Vasilios Barkas'ın son durumu maç saati netlik kazanacak. Nir Bitton ve Odsonne Edouard'ın oynayacak duruma geldikleri bildirildi ancak ilk 11'de değil de yedekte bekleyebilirler. Ligdeki Aberdeen maçında sonradan oyuna girip hücuma hareket getiren Leigh Griffiths'i ilk 11'de görebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lille bu sezon oynadığı 9 resmi maçın hiçbirini kaybetmedi! (6 galibiyet - 3 beraberlik)

- Celtic son 3 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi. (1 beraberlik - 2 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lille Kazanır" oldu! %49'luk kesim milli oyuncularımızın formasını giydiği Fransız ekibini galibiyete bir adım yakın görüyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.