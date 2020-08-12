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12.08.2020 - 00:44 | | AA

Lille, Kanadalı golcü David'i transfer etti

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiğiLille, Kanadalı forvet Jonathan David'i renklerine bağladı.

Lille, Kanadalı golcü David'i transfer etti
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Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille, Kanadalı forvet Jonathan David'i renklerine bağladı. 

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız temsilcisi, 20 yaşındaki golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. 

David, Belçika'nın Gent takımında geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkmış ve 23 gol atmıştı. 

Lille'in yeni transferinin 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Lille, Kanadalı golcü Davidi transfer etti

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