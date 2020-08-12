12.08.2020 - 00:44 | | AA
Lille, Kanadalı golcü David'i transfer etti
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiğiLille, Kanadalı forvet Jonathan David'i renklerine bağladı.
Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Lille, Kanadalı forvet Jonathan David'i renklerine bağladı.
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Fransız temsilcisi, 20 yaşındaki golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
David, Belçika'nın Gent takımında geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkmış ve 23 gol atmıştı.
Lille'in yeni transferinin 9 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.
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