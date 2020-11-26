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26.11.2020 - 20:52 |

Lille - Milan: 1-1

UEFA Avrupa Ligi H grubu 4. hafta maçında Lille ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Lille'de Yusuf Yazıcı, Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu maça ilk 11'de başladı.

Lille - Milan: 1-1
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda 4. hafta maçında Lille ile Milan karşı karşıya geldi.

Fransa'daki karşılaşma 1-1 sona erdi. Konuk İtalyan ekibi Milan, 46'da Samu Castillejo ile öne geçti.

Lille'de Jonathan Bamba'nın 65'te attığı gol, skoru ilan etti. Lille'de bu sezon Avrupa Ligi'nde 6 gol atan Yusuf Yazıcı, ilk 11'de başladığı maçta 63 dakika forma giydi.

Zeki Çelik'in, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Lille'de Burak Yılmaz da süre alamadı. Milan'da ise karşılaşmaya 11'de başlayan Hakan Çalhanoğlu, 61'de yerini Brahim Diaz'a bıraktı. Bu sonuçla Lille puanını 8 yaptı. Milan'ın puanı ise 7 oldu.

Lille - Milan: 1-1

 

İLK 11'LER
Lille: Maignan, Pied, Fonte, Botman, Mandeva, Araujo, Xeka, Andre, Bamba, David, Yusuf Yazıcı

Milan: Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez, Hauge, Tonali, Bennacer, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic

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