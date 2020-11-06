Lille Milan maç özeti izle: Yusuf Yazıcı'nın golleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan kendi evinde Lille ile karşılaştı. Milli yıldızımız Yusuf Yazıcı Milan'a 3 gol birden atarak tarihe geçti. Yusuf Yazıcı'nın golleri sonrası maçın özeti gündem oldu.

MİLAN LİLLE MAÇ ÖZETİ İZLE

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda lig ve kupada henüz yenilgi yüzü görmeyen Milan ile Lille karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ilk 11'de başladı. Yusuf İtalyan devini tek başına yıkarak tarihe geçen bir performans ortaya koydu.

SPARTA PRAG MAÇINDA HAT-TRİCK YAPMIŞTI

Lille'in Çekya'da Sparta Prag'ı 4-1 yendiği karşılaşmada hat-trick yaparak Avrupa arenasında ilk gollerini kaydeden milli futbolcumuz, Milan karşısında da tek başına takımını taşıdı.

22. dakikada kendi aldığı penaltıda kaleci Donnaruma'yı avlayan Yusuf takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

İlk devre konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle noktalandı. İkinci yarıda da Lille fırtınası dinmedi...

55. dakikada bir kez daha sahne alan 23 yaşındaki yıldız, uzaktan şık bir vuruşla kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2.

Üç dakika sonra yine şık sol ayağıyla topu ağlarla buluşturan Yusuf Yazıcı Sparta Prag maçından sonra Milan karşısında da hat-trick yapmayı başardı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde gol sayısını 6'ya çıkaran başarılı futbolcunun Fransa Ligi'nde ise şu ana kadar 1 kez ağları salladı.