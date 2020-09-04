04.09.2020 - 19:26 |
Lille, Napoli'den kaleci Karnezis'i transfer etti
Lille,Â Ä°talya'nÄ±n Napoli takÄ±mÄ±ndan Yunan kaleci Orestis Karnezis'i kadrosuna kattÄ±.Â
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille,Â Ä°talya'nÄ±n Napoli takÄ±mÄ±ndan Yunan kaleci Orestis Karnezis'i kadrosuna kattÄ±.Â
Lille KulÃ¼bÃ¼, 35 yaÅŸÄ±ndaki file bekÃ§isi Karnezis ile sÃ¶zleÅŸmeÂ imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Fransa basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re bonservisi iÃ§in 5 milyon avroÂ Ã¶denen Karnezis, Napoli'nin Victor Osimhen transferinin bir parÃ§asÄ± olarakÂ Lille'e gÃ¶nderildi.
Karnezis, Napoli'nin yanÄ± sÄ±ra Yunanistan'da OFI, Panathinaikos,Â Ä°talya'da Udinese, Ä°spanya'da Granada ve Ä°ngiltere'de Watford formalarÄ± giymiÅŸti.