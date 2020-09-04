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04.09.2020 - 19:26 |

Lille, Napoli'den kaleci Karnezis'i transfer etti

Lille,Â  Ä°talya'nÄ±n Napoli takÄ±mÄ±ndan Yunan kaleci Orestis Karnezis'i kadrosuna kattÄ±.Â

Lille, Napoli'den kaleci Karnezis'i transfer etti
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille,Â  Ä°talya'nÄ±n Napoli takÄ±mÄ±ndan Yunan kaleci Orestis Karnezis'i kadrosuna kattÄ±.Â 

Lille KulÃ¼bÃ¼, 35 yaÅŸÄ±ndaki file bekÃ§isi Karnezis ile sÃ¶zleÅŸmeÂ  imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Fransa basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re bonservisi iÃ§in 5 milyon avroÂ  Ã¶denen Karnezis, Napoli'nin Victor Osimhen transferinin bir parÃ§asÄ± olarakÂ  Lille'e gÃ¶nderildi.

Karnezis, Napoli'nin yanÄ± sÄ±ra Yunanistan'da OFI, Panathinaikos,Â  Ä°talya'da Udinese, Ä°spanya'da Granada ve Ä°ngiltere'de Watford formalarÄ± giymiÅŸti.

Lille, Napoliden kaleci Karnezisi transfer etti

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