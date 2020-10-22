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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Lille'de Yusuf Yazıcı'dan 3 gol birden!
22.10.2020 - 23:16 |

Lille'de Yusuf Yazıcı'dan 3 gol birden!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Lille maçı 4-1 kazanırken Yusuf Yazıcı mücadelede 3 gol birden atarak yıldızlaştı. Öte yandan Sparta Prag müsabakayı 10 kişi ile tamamladı.

Lille'de Yusuf Yazıcı'dan 3 gol birden!
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UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Lille mücadeleyi 4-1 kazandı.

Lille'nin gollerini 45., 60. ve 75. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 66. dakikada J. Ikoné kaydetti. Sparta Prag'ın golünü ise 46. dakikada B. Dockal attı. Prag'da 23. dakikada Ladislav Krejci kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

 

Lillede Yusuf Yazıcıdan 3 gol birden

 

Ligde son olarak Lille'in 4-0 kazandığı maçta sonradan oyuna girerek 1 gol atan Yusuf Yazıcı, Sparta Prag deplasmanında attığı gollerle üst üste son 2 maçı boş geçmedi. 

Lillede Yusuf Yazıcıdan 3 gol birden

- G Grubu 

Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0 

Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0 

- H Grubu

Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4 

Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3 

- I Grubu 

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0 

Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3 

- J Grubu 

Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0 

Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2 

- K Grubu 

Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1 

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0

 - L Grubu 

Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0

 

Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0

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