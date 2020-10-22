Lille'de Yusuf Yazıcı'dan 3 gol birden!
UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Lille maçı 4-1 kazanırken Yusuf Yazıcı mücadelede 3 gol birden atarak yıldızlaştı. Öte yandan Sparta Prag müsabakayı 10 kişi ile tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Lille mücadeleyi 4-1 kazandı.
Lille'nin gollerini 45., 60. ve 75. dakikalarda Yusuf Yazıcı, 66. dakikada J. Ikoné kaydetti. Sparta Prag'ın golünü ise 46. dakikada B. Dockal attı. Prag'da 23. dakikada Ladislav Krejci kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde son olarak Lille'in 4-0 kazandığı maçta sonradan oyuna girerek 1 gol atan Yusuf Yazıcı, Sparta Prag deplasmanında attığı gollerle üst üste son 2 maçı boş geçmedi.
- G Grubu
Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan): 3-0
Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna): 3-0
- H Grubu
Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa): 1-4
Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya): 1-3
- I Grubu
Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan): 1-0
Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor: 5-3
- J Grubu
Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya): 3-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika): 1-2
- K Grubu
Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya): 1-1
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda): 0-0
- L Grubu
Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika): 1-0
Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-0