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18.11.2020 - 19:33 |

Lille'den Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya Milli destek!

Bu sezon Lille'de buluşan iki Milli futbolcumuz Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya Fransız ekibinden destek geldi. Lille yaptığı paylaşımla "Arkanızdayız" mesajını verdi.

Lille'den Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'ya Milli destek!
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Bu sezon ligde iyi bir performans sergileyen, UEFA Avrupa Ligi'nde de Milan, Celtic ve Sparta Prag'ın olduğu grupta hem lider olan hem de son maçta Milan'ı deplasmanda yenen Lille'in bu performansındaki en önemli oyunculardan ikisi olan Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı için Fransız kulübünden destek geldi. Lille takımı, resmi Twitter hesabından "Bu akşam Türkiye için son Milli maç. Macaristan karşısında hepimiz arkanızdayız" mesajı paylaşıldı.

Lilleden Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcıya Milli destek

Lilleden Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcıya Milli destek

 

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