Lineker: "İngiltere kupayı kazanırsa programa bikiniyle çıkarım"

Meksika'da düzenlenen 1986 Dünya Kupası'nın gol kralı, eski İngiltere milli futbolcusu Gary Lineker, yine büyük bir iddiada bulundu.

Lineker, katıldığı bir radyo programında, "İngiltere Milli Takımı, Rusya da sürpriz yapıp 1966'dan beri ilk kez Dünya Kupası'nı kaldırırsa televizyona bikini giyerek çıkabilirim." açıklamasını yaptı.

"LEICESTER ŞAMPİYON OLURSA İÇ ÇAMAŞIRIMLA ÇIKARIM" DEMİŞTİ

Sporx'in haberine göre; 57 yaşındaki efsane futbolcu, eskiden formasını terlettiği Leicester City'nin şampiyon olduğu sene, "Leicester imkansızı başarıp şampiyon olursa, programa iç çamaşırımla çıkarım" açıklamasında bulunmuştu.

Bu sözünden sonra Leicester'ın şampiyon olması sonucunda sözünü yerine getirerek BBC Sport'ta sunuculuk yaptığı Mat programına iç çamaşırıyla çıkmıştı.

AHMET ÇAKAR'DA İDDİA ETMİŞTİ

Daha öncede ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Sevilla'yı elemesi durumunda canlı yayına bikini ile çıkacağını iddia etmişti ama F.Bahçe'nin İspanyol ekibini elediği hallede Çakar bu iddiayı gerçekleştirmemişti. (Sporx)