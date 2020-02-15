Linnes sağ, Ömer Bayram sola geçecek

Mariano’nun Alanya karşısında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi nedeniyle Galatasaray’da taşlar yerinden oynayacak. Buna göre Linnes’in sağ beke geçmesi, sol beke ise Ömer’in kaydırılmasının planlandığı belirtildi.



Teknik Direktör Fatih Terim’in antrenmanlarda ilk olarak bu plan üzerinde durduğu, böylece Onyekuru’ya da bu şablon ile ilk 11’de yer alma yolunun açılacağı bildirildi. Ömer’in geri çekilmesi sonrasında sol önde Onyekuru’ya forma verilmesinin gündeme geldiği dile getirildi. Linnes’in soldan sağa kaydırılmasında Şener Özbayraklı’dan bir türlü istenen verim alınamamasının etkili olduğu ifade edildi.

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