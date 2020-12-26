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26.12.2020 - 07:00 |

Lionel Messi için unutulmaz bir hatıra!

Uluslararası bira firması, Barcelona formasıyla 644. golünü atarak tarihe geçen Arjantinli yıldızın adına ilginç bir hediye yaptırdı.

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CELAL UMUT EREN

Pele’yi geçerek bir kulüpte en fazla gol kaydeden isim olan Lionel Messi için unutulmaz bir hatıra hazırlandı. Ünlü oyuncunun bu zamana kadar mağlup ettiği 164 kaleciye özel şişeler yollandı, kaçıncı golü yedikleri rakamla yazıldı

Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Lionel Messi yeni bir rekorla gündeme geldi. Barcelona formasıyla 2004’ten beri toplamda 644 gol atan Messi, Brezilya efsanesi Pele’nin Santos’ta attığı 643 gollük rekoru geçti.
Bir kulüpte en fazla gol atan oyuncu unvanını alan Arjantinli yıldız için ünlü bira firması harekete geçti. Messi ile ortaklaşa yapılan çalışmada, 2004’ten bu yana Messi’den gol yiyen 164 kaleciye hatıra bira şişeleri gönderildi.
Her kalecinin şişesinde kaçıncı golünü yediğine dair rakamın olması da bir hayli dikkat çekti. Gianluigi Buffon’dan Jan Oblak’a, Kepa’dan Iker Casillas’a kadar birçok ünlü kaleci bu 164 kişilik listede yer aldı.
Özel bir video tanıtım da gerçekleştirildi. Messi’nin “Bu oyunda hiçbir gol kolay değil” sloganıyla yer aldığı videoda bütün kalecilere saygı duyulduğu ve rakip olarak hepsine teşekkür edilmesi gözlerden kaçmadı.
Kaleciler de sosyal medya hesaplarından şişeleriyle ve rakamlarıyla beraber özel pozlar vererek yayınladı.
Özellikle Messi’nin 644. golü attığı Valladolid’in kalecisi Jordi Masip’e ayrıca bir ödül verilip, rekor golü olduğu şişenin üzerinde vurgulandı.

Lionel Messi için unutulmaz bir hatıra

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