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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
10.04.2020 - 10:31 | | İHA

Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı

Barcelona'nın Arjantinli yıldız futbolcusu Lionel Messi, Ronaldinho'nun hapisten çıkmasını sağlayan 1.6 milyon Dolar kefalet parasını ödediğine dair haberlerin gerçek olmadığını açıkladı.

Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı

Sahte pasaport kullanarak Paraguay'a girmeye çalışmaktan dolayı yakalanan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Assis Moreira'nın cezası 1.6 milyon Dolar kefaletle ev hapsine çevrilmişti. Paraguay'ın başkenti Asuncion'da 4 yıldızlı bir otelde cezaları çeken Ronaldinho ve kardeşinin kefalet parasını Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi'nin ödediği iddia edilmişti. Messi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaların gerçek olmadığını duyurdu.

Arjantinli futbolcu ayrıca İtalyan ekibi Inter'e transfer olacağı yönünde çıkan haberleri de yalanladı.

Lionel Messi, Ronaldinhonun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı

Lionel Messi, Ronaldinhonun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı

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