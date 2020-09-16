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16.09.2020 - 23:02 |

Lionel Messi şov yaptı!

Barcelona, hazırlık maçında Girona'yı 3-1 mağlup etti. Takımda kalma kararı alan Arjantinli yıldız Lionel Messi, attığı 2 golle takımın öne çıkan ismi oldu.

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La Liga ekiplerinden Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Girona ile karşı karşıya geldi.

Katalan ekibi, Lionel Messi'nin 2 gol attığı maçta sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

Mücadelenin ilk golü 21. dakikada Philippe Coutinho'dan geldi. Barcelona'nın diğer gollerini ise 45. ve 51. dakikada Lionel Messi kaydetti. Girona'nın tek golünü ise 46. dakikada Samu Saiz attı.

Lionel Messi şov yaptı

Lionel Messi şov yaptı

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