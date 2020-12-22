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22.12.2020 - 07:00 |

Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor!

Barcelona’da Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor. 643 gole ulaşan Messi, Brezilya efsanesi Pele’nin rekoruna ortak olarak tarihe geçti.

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CELAL UMUT EREN

Barcelona’da Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor. 2004’ten beri Barça’da resmi maçlara çıkan ve 643 gole ulaşan Messi, Brezilya efsanesi Pele’nin rekoruna ortak olarak tarihe geçti.
Katalan kulübüne yakınlığıyla bilinen Mundo Deportivo ise tam sayfa olarak Arjantinli yıldızı kapağa çıkardı. Efsane Kral başlığıyla verilen haberde yıldız oyuncunun kulüp tarihinin 1 numarası olduğu belirtildi. Ayrıca 33 yaşındaki Messi’nin Pele ile de yan yana fotoğrafı verilerek tarihi rekorun artık yeni kralda olduğu vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun özel maçlar da hesaba katıldığında ‘1000’ gol barajını aşabilecek tek potansiyelin Messi’de olduğu bildirildi.

Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor

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Lionel Messi tarih yazmaya devam ediyor

 

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