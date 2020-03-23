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23.03.2020 - 02:31 |

Lionel Messi'nin dikkat çeken corona virüs önlemi!

Barcelona'nın yıldız ismi Messi'nin corona virüs önlemi dikkat çekti.

Dünyayı etkisi altına alan, Avrupa'da da birçok ölüme sebep olan corona virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri İspanya olurken, Barça'da forma giyen Messi, hastalıktan korunma amacıyla sakallarını kesti.

Sakalların maske takılmasını zorlaştırdığını belirten Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, "Sakalları maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bunu yaptı." ifadelerini kullandı.

Lionel Messinin dikkat çeken corona virüs önlemi

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