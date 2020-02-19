Lionel Messi'ye sürpriz talip! Resmen devreye girdiler

ESPN'de yer alan alan habere göre, MLS Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy, Messi için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Galaxy yöneticisi ve eski Boca Juniors yıldızı Guillermo Barros Schelotto'nun oğlu, Messi'nin babası ile transfer temasına geçtiğini duyurdu.

Lionel Messi de aynı zamanda menajeri olan babasıyla konuyu değerlendirmeye aldığı iddia edildi. LA Galaxy'nin Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma bedelini Barcelona'ya ödeyeceği ifade edildi.

Bilindiği üzere Lionel Messi, geçtiğimiz gün Instagram paylaşımında sportif direktör Eric Abidal'ı hedef alan sözler kullanmıştı.