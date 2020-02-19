Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Lionel Messi'ye sürpriz talip! Resmen devreye girdiler
19.02.2020 - 08:57 |

Lionel Messi'ye sürpriz talip! Resmen devreye girdiler

Barcelona'nın dünyaca ünlü Arjantinli yıldızı Lionel Messi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Lionel Messi'ye sürpriz talip! Resmen devreye girdiler

ESPN'de yer alan alan habere göre, MLS Ligi takımlarından Los Angeles Galaxy, Messi için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Galaxy yöneticisi ve eski Boca Juniors yıldızı Guillermo Barros Schelotto'nun oğlu, Messi'nin babası ile transfer temasına geçtiğini duyurdu.

Lionel Messi de aynı zamanda menajeri olan babasıyla konuyu değerlendirmeye aldığı iddia edildi. LA Galaxy'nin Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma bedelini Barcelona'ya ödeyeceği ifade edildi.

Bilindiği üzere Lionel Messi, geçtiğimiz gün Instagram paylaşımında sportif direktör Eric Abidal'ı hedef alan sözler kullanmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Barcelona'da Messi krizi! Abidal'i eleştirdi...

Lionel Messiye sürpriz talip Resmen devreye girdiler

    Barcelona'da neşeli antrenman!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Real Madrid'de Anthony Randolph şoku yaşanıyor

    Real Madrid'de Anthony Randolph şoku yaşanıyor

    Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile zirve yaptı

    Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile zirve yaptı

    Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun sesleri

    Son dakika | Denizlispor'da Bülent Uygun sesleri

    Favori: Trabzon, Plase: Galatasaray, Sürpriz: Başakşehir

    Favori: Trabzon, Plase: Galatasaray, Sürpriz: Başakşehir

    Sıradaki Haber