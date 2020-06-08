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08.06.2020 - 13:46 | | ERZURUM (DHA)

Lionel Messi'yi Palandöken'e davet ettiler

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yeşil sahalarda rakiplerini adeta slalom yaparak geçen Arjantinli futbolcu Lionel Messi için 'Palandöken'de kayıyormuş' paylaşımını yapan Barcelona'yı Erzurum'a davet etti.

Lionel Messi'yi Palandöken'e davet ettiler
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İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, yıldız futbolcusu Messi'nin sahalarda attığı çalımları kayaktaki slaloma benzetti. Ünlü futbol kulübü, Twitter hesabının Türkçe versiyonunda Messi'nin attığı çalımları görsel efektlerle süsleyerek "Erzurum, Palandöken'de kayıyormuş gibi" ifadesini ekledi.

Barcelona'nın bu paylaşımı üzerine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, belediyenin sosyal medyadaki hesaplarından ünlü yıldız Messi ve Barcelona'yı Erzurum'a davet etti. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından, "Messi'ye gerçek bir gol sevinci kadar mutluluk veremesek de Palandöken dağlarında, rakip defans arasında süzülüyormuş gibi hissedeceğini garanti ederiz. Messi ve takım arkadaşlarını Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ağırlamak isteriz" paylaşımında bulundu.

Lionel Messiyi Palandökene davet ettiler

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