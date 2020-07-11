Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool - Burnley: 1-1
11.07.2020 - 19:02 |

Liverpool - Burnley: 1-1

Liverpool, sahasında Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Liverpool, Ocak 2019’dan bu yana ilk kez kendi sahasında puan kaybetti.

Liverpool - Burnley: 1-1
ABONE OL

Liverpool, sahasında Burnley ile 1-1 berabere kalarak puanını 93’e yükseltti.

Liverpool'da tek golü 34. dakikada Robertson kaydetti. Burnley'de golü 69. dakikada Rodriguez attı.

Liverpool'un 100 puanlık rekoru kırmak için kalan 3 maçta 3 galibiyet alması gerekiyor. Liverpool, Premier Lig’de Ocak 2019’dan bu yana ilk kez kendi sahasında puan kaybetti.

Liverpool - Burnley: 1-1

Liverpool Premier Lig Şampiyonu!

    SON DAKİKA
    1. Liverpool - Burnley: 1-1
      Liverpool - Burnley: 1-1
    2. Elia: "Wiel, Neden Fenerbahçe'ye gitti anlamıyorum"
      Elia: "Wiel, Neden Fenerbahçe'ye gitti anlamıyorum"
    3. Formula 1'de pole pozisyonunu Hamilton kaptı!
      Formula 1'de pole pozisyonunu Hamilton kaptı!
    4. Kenan Koçak: "Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz"
      Kenan Koçak: "Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz"
    5. Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası! Pozitif çıktı...
      Serie A'da aradan sonraki ilk koronavirüs vakası! Pozitif çıktı...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    CANLI İZLE | Osasuna - Celta Vigo

    CANLI İZLE | Osasuna - Celta Vigo

    Zürih futbolcusunun testi pozitif çıktı, maçlar ertelendi

    Zürih futbolcusunun testi pozitif çıktı, maçlar ertelendi

    Son dakika | Alanyaspor'da Djalma Campos sezonu kapadı

    Son dakika | Alanyaspor'da Djalma Campos sezonu kapadı

    Galatasaray'da Falcao'nun 1 golü 454 bin Euro!

    Galatasaray'da Falcao'nun 1 golü 454 bin Euro!

    Sıradaki Haber