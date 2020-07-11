Liverpool - Burnley: 1-1

Liverpool, sahasında Burnley ile 1-1 berabere kalarak puanını 93’e yükseltti.

Liverpool'da tek golü 34. dakikada Robertson kaydetti. Burnley'de golü 69. dakikada Rodriguez attı.

Liverpool'un 100 puanlık rekoru kırmak için kalan 3 maçta 3 galibiyet alması gerekiyor. Liverpool, Premier Lig’de Ocak 2019’dan bu yana ilk kez kendi sahasında puan kaybetti.

Liverpool Premier Lig Şampiyonu!