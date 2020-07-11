11.07.2020 - 19:02 |
Liverpool - Burnley: 1-1
Liverpool, sahasında Burnley ile 1-1 berabere kaldı. Liverpool, Ocak 2019’dan bu yana ilk kez kendi sahasında puan kaybetti.
Liverpool, sahasında Burnley ile 1-1 berabere kalarak puanını 93’e yükseltti.
Liverpool'da tek golü 34. dakikada Robertson kaydetti. Burnley'de golü 69. dakikada Rodriguez attı.
Liverpool'un 100 puanlık rekoru kırmak için kalan 3 maçta 3 galibiyet alması gerekiyor. Liverpool, Premier Lig’de Ocak 2019’dan bu yana ilk kez kendi sahasında puan kaybetti.
Liverpool Premier Lig Şampiyonu!