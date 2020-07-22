Liverpool - Chelsea maçının heyecanı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da!

Jurgen Klopp'un 100 puanı geçme isteğine öğrencileri pek hevesli karşılık vermeyince Liverpool son 2 maçta 5 puan bıraktı ve rekor başka bahara kaldı. Alman teknik adam, Anfield Road'da kupa kaldırmayı Noel'de hediye almaya benzetti ve "Çok özel bir an olacak. Çok mutluyum, oyuncularımla çok gururluyum. Ne olacağını biliyorsunuz ama yine de heyecanınız son seviyede... Sanki Noel'de hediye almak gibi!" açıklamasını yaptı. Joel Matip ve Jordan Henderson sezonu kapatmıştı. Dejan Lovren ve James Milner'ın durumları maç saati netlik kazanacak.

Sheffield United ve West Ham yenilgilerini bir kenara bırakırsak, Chelsea'nin pandemi arasından dönüşü muhteşem oldu diyebiliriz... Federasyon Kupası'nda finale yükseldiler, ligde Leicester'ın tökezlediği anlarda hatasız ilerleyip ilk 4 içinde hak sahibi oldular. Billy Gilmour ameliyat olup sezonu noktalamıştı. N'Golo Kante henüz iyileşmedi, Christian Pulisic için karşılaşma saatini bekleyeceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Liverpool'un ligde oynadığı son 3 maçta "karşılıklı goller" izledik.

- Chelsea'nin deplasmanda oynadığı son 6 lig maçı "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 8 lig maçının 7'si "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Premier Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Liverpool Kazanır" oldu! %16'lık kesim şampiyon Liverpool'a formda Chelsea karşısında güveniyor... %15'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.