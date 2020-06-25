Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool - Crystal Palace: 4-0
25.06.2020 - 01:11 |

Liverpool - Crystal Palace: 4-0

Liverpool, Crystal Palace'ı deplasmanda 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Liverpool - Crystal Palace: 4-0
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı konuk etti.

Anfield'da oynanan maçı Liverpool 4-0 kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Liverpool - Crystal Palace: 4-0

Maçta dakikalar 23'e geldiğinde Trent Alexander-Arnold serbest vuruştan attığı golle takımını öne geçiren isim oldı. Salah 44. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı iki farklı üstünlükle Liverpool'daydı.

55. dakikada Fabinho yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün bir vuruşla farkı üçe çıkarırken 69'da Mane, Salah'ın uzun mesafeli şık pasında topu filelerle buluşturdu ve maçı 4-0 Liverpool kazandı.

Liverpool bu sezon tüm kulvarlarda 101. golünü atarak ne kadar formda olduğunu bir kez daha gösterdi.

Liverpool 86 puana ulaşarak ligin bitimine 7 hafta kala Manchester City ile arasındaki puan farkını 23'e çıkardı. En yakın takipçisi Manchester City eğer bu hafta Chelsea'yi yenemezse Liverpool şampiyonluğunu ilan edecek.

Liverpool'un Altı Avrupa Kupasının Hikayesi

 

    Beşiktaşlı Nkoudou'dan şampiyonluk açıklaması: Biraz zor gözüküyor
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Manchester United, Martial'in hat-trick yaptığı gecede rahat kazandı
      Manchester United, Martial'in hat-trick yaptığı gecede rahat kazandı
    2. Inter'e evinde Sassuolo darbesi
      Inter'e evinde Sassuolo darbesi
    3. Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor
      Hollanda'da yeni sezonun 12-13 Eylül'de başlatılması hedefleniyor
    4. Galatasaray Stadyum Müzesi, dijital ortamda ziyaret edilebilecek
      Galatasaray Stadyum Müzesi, dijital ortamda ziyaret edilebilecek
    5. Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
      Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon koronavirüse yakalandı

    Son dakika | Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Malcolm Brogdon koronavirüse yakalandı

    İrfan Buz: Adanaspor maçında inşallah ilk galibiyeti alacağız

    İrfan Buz: Adanaspor maçında inşallah ilk galibiyeti alacağız

    Bülent Uygun'dan Mete Kalkavan'a sert eleştiri: Gördüğüm yerde aynısını yapacağım!

    Bülent Uygun'dan Mete Kalkavan'a sert eleştiri: Gördüğüm yerde aynısını yapacağım!

    Sivasspor’da sakat oyuncuların durumu belli oldu!

    Sivasspor’da sakat oyuncuların durumu belli oldu!

    Sıradaki Haber