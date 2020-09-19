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19.09.2020 - 22:47 | | ANKARA (AA) -

Liverpool, Diogo Jota'yı transfer etti

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Portekizli forvet oyuncusu Diogo Jota'yı Wolverhampton'dan transfer etti.

Liverpool, Diogo Jota'yı transfer etti
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Son şampiyon Liverpool, Thiago Alcantara'nın ardından Portekizli forvet Jota'yı renklerine kattı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki Portekizli milli futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı. İngiliz basını, sözleşme süresinin 5 yıl olduğunu ve Liverpool'un, Jota'nın bonservisini 41 milyon sterlin karşılığında aldığını öne sürdü.

Liverpool, Diogo Jotayı transfer etti

 

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