Liverpool, Diogo Jota'yı transfer etti

Son şampiyon Liverpool, Thiago Alcantara'nın ardından Portekizli forvet Jota'yı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 yaşındaki Portekizli milli futbolcu ile uzun süreli sözleşme imzalandı. İngiliz basını, sözleşme süresinin 5 yıl olduğunu ve Liverpool'un, Jota'nın bonservisini 41 milyon sterlin karşılığında aldığını öne sürdü.