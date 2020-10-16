Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, genÃ§ kanat oyuncularÄ± Harvey Elliott ve Harry Wilson'Ä± Championship takÄ±mlarÄ±na kiraladÄ±.Â

Liverpool KulÃ¼bÃ¼, 17 yaÅŸÄ±ndaki Elliott'Ä±n Blackburn Rovers, 23 yaÅŸÄ±ndaki Wilson'Ä±n ise Cardiff City'ye sezon sonuna kadar kiralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Fulham'dan geÃ§en yÄ±l transfer edilen Ä°ngiliz oyuncu Elliott, Liverpool'un A takÄ±mÄ±yla 9 maÃ§ta forma ÅŸansÄ± bulmuÅŸtu.Â

"KÄ±rmÄ±zÄ±lar"Ä±n altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen Galli futbolcu Wilson ise Hull City ile Derby County'nin ardÄ±ndan geÃ§en sezon Bournemouth'a kiralanmÄ±ÅŸ ve 31 maÃ§ta 7 gollÃ¼k performans sergilemiÅŸti.

Liverpool'un Leeds Galibiyetinin Perde ArkasÄ±

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