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16.10.2020 - 22:24 | | AA

Liverpool, Harvey Elliott ve Harry Wilson'Ä± kiralÄ±k gönderdi

Liverpool, genÃ§ kanat oyuncularÄ± Harvey Elliott ve Harry Wilson'Ä± Championship takÄ±mlarÄ±na kiraladÄ±.Â

Liverpool, Harvey Elliott ve Harry Wilson'Ä± kiralÄ±k gönderdi
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Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, genÃ§ kanat oyuncularÄ± Harvey Elliott ve Harry Wilson'Ä± Championship takÄ±mlarÄ±na kiraladÄ±.Â 

Liverpool KulÃ¼bÃ¼, 17 yaÅŸÄ±ndaki Elliott'Ä±n Blackburn Rovers, 23 yaÅŸÄ±ndaki Wilson'Ä±n ise Cardiff City'ye sezon sonuna kadar kiralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Fulham'dan geÃ§en yÄ±l transfer edilen Ä°ngiliz oyuncu Elliott, Liverpool'un A takÄ±mÄ±yla 9 maÃ§ta forma ÅŸansÄ± bulmuÅŸtu.Â 

"KÄ±rmÄ±zÄ±lar"Ä±n altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen Galli futbolcu Wilson ise Hull City ile Derby County'nin ardÄ±ndan geÃ§en sezon Bournemouth'a kiralanmÄ±ÅŸ ve 31 maÃ§ta 7 gollÃ¼k performans sergilemiÅŸti.

Liverpool, Harvey Elliott ve Harry WilsonÄ± kiralÄ±k gÃ¶nderdi

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