09.06.2020 - 07:00 |
Liverpool korkusu!
İngiltere'de Liverpool’un şampiyonluk ihtimalinin olması herkesi alarma geçirdi
Premier Lig’de henüz ilk haftada Liverpool’un şampiyonluk ihtimalinin olması herkesi alarma geçirdi. 17 Haziran’daki erteleme maçında Arsenal ile karşılaşacak Manchester City eğer yenilirse Liverpool’a; 21 Haziran’daki Everton derbisinde zafer turu atma şansı doğacak. Liverpool şehrinde Goodison Park’ta oynanacak Merseyside derbisinde böyle bir şampiyonluk ihtimali olması valiliği harekete geçirdi. Vali Jose Anderson; Liverpool kulübünden sorumluluk istedi, aksi takdirde maçın tarafsız sahaya alınması talep edildi.
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