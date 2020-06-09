Liverpool korkusu!

Premier Lig’de henüz ilk haftada Liverpool’un şampiyonluk ihtimalinin olması herkesi alarma geçirdi. 17 Haziran’daki erteleme maçında Arsenal ile karşılaşacak Manchester City eğer yenilirse Liverpool’a; 21 Haziran’daki Everton derbisinde zafer turu atma şansı doğacak. Liverpool şehrinde Goodison Park’ta oynanacak Merseyside derbisinde böyle bir şampiyonluk ihtimali olması valiliği harekete geçirdi. Vali Jose Anderson; Liverpool kulübünden sorumluluk istedi, aksi takdirde maçın tarafsız sahaya alınması talep edildi.

Liverpool'un Altı Avrupa Kupasının Hikayesi