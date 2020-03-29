Liverpool krizi KÄ±zdÄ±ran aÃ§Ä±klama...

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29.03.2020 - 16:16 |

Liverpool krizi! KÄ±zdÄ±ran açÄ±klama...

30 yÄ±l sonra Premier Lig'de ÅŸampiyonluÄŸa Ã§ok yaklaÅŸan Liverpool'u kÄ±zdÄ±ran aÃ§Ä±klamalar geldi. KÄ±rmÄ±zÄ±larÄ±n sahip olduÄŸu puan farkÄ±na raÄŸmen Rio Ferdinand, "Ligler iptal edilmeli. Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¶nce gelir" dedi.Â

Celal Umut Eren/Skorer DÄ±ÅŸ Haberler

Corona virÃ¼s sebebiyle Ä°ngiltere'de futbol liglerinin geleceÄŸi halen belirsizliÄŸini koruyor. 3 Nisan'da toplantÄ± kararÄ± alan Premier Lig yÃ¶netimi, futbolun geleceÄŸini netleÅŸtirmek istiyor.Â 

Ancak ÅŸu anda mayÄ±s ayÄ±na kadar maÃ§ yapÄ±lmayacak. Manchester United ve Ä°ngiliz futbolunun efsane ismi Rio Ferdinand, Liverpool cephesini kÄ±zdÄ±ran aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

Åžu anda olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir durum yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Ferdinan, iptal kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± savundu. Liverpool'un 30 yÄ±l sonra ÅŸampiyon olma durumuna karÅŸÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne Ã§Ä±karan Ä°ngiliz efsane, "Åžu anda liglerin ya iptal edilmesi ya da sÄ±fÄ±rdan baÅŸlayacak bir plana ayarlanmasÄ± lazÄ±m. Mevcut haliyle baÅŸlamasÄ± saÄŸlÄ±klÄ± deÄŸil. Liverpool taraftarlarÄ± bana kÄ±zmasÄ±n. Bana tepki gÃ¶steriyorlar, 'sen bizim ÅŸampiyonluÄŸumuzu istemiyorsun' diyorlar. Ama bÃ¶yle bir ÅŸey yok. Mesela benim desteklediÄŸim bir takÄ±m ÅŸu anda Ã¶nde olsa ben yine aynÄ±sÄ±nÄ± derdim. Bence insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyden Ã¶nce gelir" dedi.Â 

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