Liverpool - Manchester City: 1-4
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester City mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. 1 penaltı atışı kaçıran İlkay Gündoğan attığı 2 golle yıldızlaştı. Liverpool'un yeni transferi Ozan Kabak ise kulübede yer alırken forma şansı bulamadı.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaştı. Manchester City sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Manchester City'nin gollerini 49. ve 73. dakikalarda İlkay Gündoğan, 76. dakikada Sterling ve 83. dakikada Foden kaydetti. Liverpool'un golünü penaltıdan 63. dakikada Salah kaydetti. İlkay Gündoğan 37. dakikada penaltı kaçırdı.
Liverpool'un yeni transferi Ozan kabak forma şansı bulamadı.
Lider Manchester City bu sonuçla 50 puana yükseldi. Liverpool ise 40 puanla 4. sırada yer aldı.
Liverpool - Manchester City ilk 11'ler...
Liverpool: Alisson, Arnold, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Jones, Thiago, Mane, Salah, Firmino
Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Zinchenko, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling