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17.08.2020 - 22:40 | | AA

Liverpool, Neco Williams'Ä±n sözleÅŸmesini yeniledi!

Liverpool, Neco Williams ile yeni sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Liverpool, Neco Williams'Ä±n sözleÅŸmesini yeniledi!
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Ä°ngiltere Premier Lig ÅŸampiyonu Liverpool, altyapÄ±sÄ±ndan yetiÅŸen Galli futbolcu Neco Williams ile yeni sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

Galler 19 YaÅŸ AltÄ± Milli TakÄ±mÄ±'nda da oynayan saÄŸ bekle yapÄ±lan kontratÄ±n sÃ¼resine iliÅŸkin bilgi verilmedi ancak Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, Williams'Ä±n kendisini 5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Liverpool'a baÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.Â 

19 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu, ilk kez 2019'un ekim ayÄ±nda giydiÄŸi Liverpool A TakÄ±mÄ± formasÄ±yla 6'sÄ± Premier Lig olmak Ã¼zere 11 resmi maÃ§a Ã§Ä±ktÄ±.

Liverpool, Neco WilliamsÄ±n sÃ¶zleÅŸmesini yeniledi

Liverpool'un 2019-20 Sezonunda AldÄ±ÄŸÄ± Ä°lk Galibiyetin Perde ArkasÄ±

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