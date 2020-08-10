Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool, sol bek Tsimikas ile anlaştı!
10.08.2020 - 22:34 |

Liverpool, sol bek Tsimikas ile anlaştı!

Liverpool, Yunan sol bek Kostas Tsimikas'ı renklerine bağladı.

Liverpool, sol bek Tsimikas ile anlaştı!
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Yunan sol bek Kostas Tsimikas'ı renklerine bağladı. 

Ligde 30 yıllık şampiyonluk hasretine son veren "Kırmızılar", Olympiakos forması giyen 24 yaşındaki Yunan futbolcuyu kadrosuna kattı. 

Beş yıllık sözleşme imzalanan Tsimikas'ın bonservisi için İngiliz kulübünün kasasından 11,7 milyon sterlin çıktığı basına yansıdı. 

Tsimikas, geçen sezon Yunan temsilcisinde tüm kulvarlarda 46 maçta görev yapmıştı.

Liverpool, sol bek Tsimikas ile anlaştı

Liverpool'un 2019-20 Sezonunda Aldığı İlk Galibiyetin Perde Arkası

    Sergen Yalçın: "Zor bir kura çektik"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Liverpool, sol bek Tsimikas ile anlaştı!
      Liverpool, sol bek Tsimikas ile anlaştı!
    2. Son dakika | Brock Motum Galatasaray Doğa Sigorta'da!
      Son dakika | Brock Motum Galatasaray Doğa Sigorta'da!
    3. Celta Vigo'dan Emre Mor'a şok!
      Celta Vigo'dan Emre Mor'a şok!
    4. Sergen Yalçın: "PAOK zor bir kura"
      Sergen Yalçın: "PAOK zor bir kura"
    5. Manchester United - Kopenhag (CANLI)
      Manchester United - Kopenhag (CANLI)



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor!

    Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor!

    Inter - Bayer Leverkusen (CANLI)

    Inter - Bayer Leverkusen (CANLI)

    Son dakika | Denizlispor, Robert Prosinecki'yi açıkladı!

    Son dakika | Denizlispor, Robert Prosinecki'yi açıkladı!

    Beşiktaş Basketbol Takımı yeni sezonu açtı!

    Beşiktaş Basketbol Takımı yeni sezonu açtı!

    Sıradaki Haber