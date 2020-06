"Liverpool ve City bizim gibi"

SENAD OK - RÖPORTAJ

Tecrübeli file bekçisi, Abdullah Avcı’nın telkinlerinden dolayı risk alarak oyunu geriden kurduğunu söyledi, “Geriden oyun kurma ve pasla çıkma anlamında oyunumuzu Manchester City ve Liverpool’un oyununa benzetiyorum. O yüzden City ve Liverpool maçlarını izlerim” diye konuştu.

Ligin ilk yarısında lider olan Medipol Başakşehir’in başarılı file bekçisi Mert Günok, takımının bugünlere gelmesindeki küçük sırları anlattı.

8 golle ligin en az gol yiyen kalecisi olan Mert birçok önemli konuyla ilgili değerlendirmede bulunurken, gelinen noktada artık sadece kaleci olarak görev almadığını belirtti, mevcut oyunun sisteminde oyun kurucu rolü üstlendiğini dile getirdi.

Turuncu-lacivertli file bekçisi, “Burada bir sistem var. Geriden oyun kurulan bir sistem... Oyuna kaleciden başlıyoruz. Belki beni bu yüzden transfer etti. Abdullah Hoca. Dünyada futbol sürekli değişiyor. Bununla ilgili ekstra çalışmalar yapıyoruz. Geriden oyunu başlatmanın avantajları ve dezavantajları var. Daha riskli oynuyorsunuz. Belki dışarıdan bir taraftar, kaleci ortaya doğru riskli bir pas verdiği zaman, top kaybında gol yemeye sebep oluyor diye düşünebilir. Ama bunu hocamız istiyor. Geriden pasla çıkmak istiyor. Videolarda analizlerde gösteriyor. Bazen ortada bir oyuncu boş olduğunda ve arkasında adam olduğunda bile oraya atmamızı istiyor. Uzun vurduğumuzda kızıyor. Ben böyle oynamayı seviyorum” dedi.

Altyapılarda bunun tam tersinin öğretildiğini hatırlatan Mert Günok, “Kalecinin topu ortaya doğru atmaması söyleniyor. Kaptırılacak bir top gol olarak size yazılabilir. Kenara oynamamızı isterlerdi. Ama artık günümüz futbolunda birçok kaleci geriden oyun kuruyor. Tek pasla 3-4 oyuncuyu ekarte ederek hücuma çıkıyorlar. Kalecilerin hücum ve savunma tekniği artık değişti. Eskiden öğrendiklerimi uygulasaydım belki ortaya pas atmazdım ama şimdi hocamız böyle istiyor” ifadesini kullandı.

Mert, kendi oyun sistemlerini Liverpool ve Manchester City’nin oyununa da benzetip ortak yönleri şöyle anlattı:

“Liverpool ve City kalecilerine bakıyorum, bizim oynadığımız oyun gibi... Takım olarak da bakıyoruz ayrıca onlara. Maçları artık izlerken analiz yapıyoruz. Şu oyuncunun şuraya gelmesi lazım diyoruz. Normal maç izlerken hoca gibi olduk! İster istemez öyle oluyor. Geriden oyun kurma ve pasla çıkma anlamında oyunumuzu City ve Liverpool’un oyununa benzetiyorum. O yüzden City ve Liverpool maçlarını izlerim.”

Tüm rakiplerin kendilerinden çekindiğini ifade eden Mert, bunun takım için büyük bir özgüven olduğunu da ifade ediyor. Başarılı file bekçisi, “Her an ne olacağı belli olmayan bir oyun oynuyoruz deplasmanlarda. O yüzden rakiplerin de taraftarların da bizden çekindiğini hissediyorum. Bu durum keyif veriyor. Biz gol atarız, pozisyona gireriz düşüncesi her zaman güzel. Özgüven oluşturuyor. Bunun en büyük nedeni, taktik disiplinin olması. Biz bundan kopmadığımız sürece, pozisyona girip, pozisyon vermiyoruz. Pozisyon verdiğimiz her anda genelde taktik disiplinden kopmuş oluyoruz. Hocanın dediklerini yapmadığımız zaman pozisyon veriyoruz” yorumunu yaptı.

Muslera var diye gitmedi

Mert Günok, Muslera gibi bir kaleci olması nedeniyle Galatasaray’ın teklifini kabul etmediğini söyledi, “Alacağım yüksek ücretten ziyade burayı seçerek oynamayı tercih ettim” dedi.

Uzun yıllar Fenerbahçe’deki mücadelesinin ardından buradan ayrılan ve önce Bursaspor, ardından da Medipol Başakşehir’e geçen Mert Günok, kariyerinde geçtiği yolları anlattı.

Fenerbahçe’den ayrılırken de, son dönemde de Galatasaray’dan teklif alan tecrübeli kaleci, “Benim önceliğim oynamak... Galatasaray’da da Muslera gibi bir kaleci var. O dönem en formda olduğu zamanlardı. Abdullah hocanın beni istemesi şans bulacağıma işaretti. Belki Galatasaray’dan alacağım daha yüksek ücretten ziyade burayı seçerek oynamayı tercih ettim. Tercihimde de haklı olduğumu bu sene görmüş oluyorum” diye konuştu.

Hiçbir zaman kaygı duymadığını dile getiren Mert, “Babam ile aynı mesleği yapmamdan dolayı benim yedek kaldığım dönemlerde yaptığı destekler çok önemliydi. Çalışmayı çok severim. İşin mental tarafı da var. Baskı ve eleştiri vardı. Önceki takımlarda şans bulamamanın nedeni sadece benimle alakalı değildi. Ben buraya direkt oynamaya gelmediğimi biliyordum. 4 senedir çok başarılı bir arkadaşım vardı. Ben buraya bu formayı alabilirim diye geldim” yorumunu yaptı.

İyi oynadığı zamanlarda da görev alamadığı dönemlerin bulunduğunu dile getiren Medipol Başakşehir file bekçisi sözlerini şöyle noktaladı:

“Birçok hoca ile çalıştım. A milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncuydum. İlk kez birinci kaleci olmadım. Fenerbahçe’de sezon başlangıçlarında 1. kaleci olarak yer almıştım. Bursaspor’da kendi adıma şanssız bir dönem geçirdim. Buraya transferimde Abdullah hocanın istemesi çok değerli. Burayı seçmemde etken, hocanın beni istemesi ve bana şans verebileceğini düşünmem oldu. Güzel bir kamp dönemi geçirdim. Hoca, sezona benimle başlamayı tercih etti. Onu mahcup etmediğimi düşünüyorum.”

‘Bizden ziyade rakiplere bakmalı’

Mert Günok, Başakşehir’in gol sayısının düştüğü ve eski oyunundan uzak olduğu yönündeki eleştiriler içinse şu cevabı veriyor: “Rakip takımların daha güçlü olduğunu ve onların da modern futbola ayak uydurduğunu söyleyebiliriz. Bize karşı daha fazla önlem alındığını belirtebiliriz. Ligimizde iyi oyuncular var. Bizden ziyade, bize karşı rakiplerin oyununa bakmak lazım.”

‘Ne dese çıkıyor’

Lider takımın kalecisi olan Mert Günok, teknik direktör Abdullah Avcı’dan da övgüyle bahsederek “Ne derse çıkıyor” ifadesini kullandı. Ligin en az gol yiyen file bekçisi, “Biz ne zaman duygularımızı işin içine katıp, taktiğin dışına çıkarsak, hep bizim aleyhimize olmuştur. Hocamız hep bize bunu analizlerle göstermiştir. Hoca ne dediyse gerçekten çıkıyor. Bu yüzden şanslı bir oyuncu grubuyuz. Bilimin getirdiği her şeyden faydalanan bir teknik ekibimiz var” diye konuştu.

‘Artık şampiyon olmak gerekiyor’

Mert, şampiyonlukla ilgili düşüncelerini ise şöyle sıraladı: “Devre arasına altı puan önde gireceksiniz deseler iyi denirdi. 9’da olsa bir şey bitmiş olmayacaktı. İkinci yarı daha kritik. Daha zorlu maçlar olacak. Bunun sonu artık şampiyonluk olması gerekiyor. Geçen seneler de oynadık şampiyonluğa. Takımda hiç baskı yok. Zaten yaş ortalaması yüksek. Tecrübeli bir takımız. Puan olarak minik de olsa iyi bir avantajımız var. Takım olarak bu sene daha fazla inandığımızı söyleyebilirim.”

17: Medipol Başakşehir’in, Süper Lig’de ilk yarıda oynadığı 17 maçta da kalesini Mert Günok korudu. Tecrübeli file bekçisi sadece 8 gol yiyerek takımının kalesinde en az gol gören ekip olmasını sağladı.