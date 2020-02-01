01.02.2020 - 20:37 | | AA
Liverpool yine kazandı! Üst üste 16. kez...
İngiltere Premier Lig'de lider Liverpool, evinde Southampton'ı 4-0 yendi. Ligde üst üste 16. kez kazanan namağlup lider Liverpool, toplamda 24. galibiyetini aldı.
İngiltere Premier Lig'in 25. hafta maçında lider Liverpool, evinde Southampton'ı 4-0 yendi.
Tarihinin en iyi sezonlarından birini yaşayan Liverpool, Anfield Stadı'nda Southampton'ı ağırladı.
İlk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta ev sahibi ekip, 47'de Alex Oxlade-Chamberlain, 60'da Jordan Henderson, 72 ve 90. dakikada Muhamed Salah'ın attığı gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 16. kez kazanan namağlup lider Liverpool, toplamda 24. galibiyetini alırken puanını 73'e çıkardı. Southampton ise 31 puanda kaldı.
Liverpool 1-0 Wolverhampton maç özeti