Liverpool'da Adrian kabusu! Karius'u hatırlattı...

Liverpool'un kalecilerden yana bir türlü yüzü gülmüyor...

Uzatma bölümlerinde Firmino'nun golüyle turu geçecek 2-0'lık skoru yakalayan ev sahibi ekip 97. dakikada Adrian'ın büyük hatasıyla sarsıldı. Bu hatayı affetmeyen Llorente plaseyle durumu 2-1'e getirdi. Bu dakikadan sonra oyundan düşen Liverpool, 105'te Llorente, 120+1'de Morata'nın gollerine engel olamadı ve karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla son şampiyon turnuvaya erken havlu attı.

Akıllara Karius geldi

İspanyol eldivenin yaptığı büyük hata, şu anda Beşiktaş'ta forma giyen Loris Karius'u akıllara getirdi. Bilindiği üzere Karius inanılmaz hatayla, 26 Mayıs 2018'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'un Real Madrid'e kupayı kaptırmasında en büyük etkenlerden biri olmuştu.



