Liverpool'da sponsor krizi! Lig devam ederse...

Premier Lig tarihinde ilk kez, lig tarihinde ise 30 yıl sonra şampiyonluk kupasını almaya çok yakın olan Liverpool’un peşini şanssızlıklar bırakmıyor. Koronavirüs krizi nedeniyle ertelenen Premier Lig’de maçların temmuz sonuna kadar sarkması ön görülüyor. Bu nedenle Kırmızılar’ı daha büyük bir sıkıntı bekliyor. Daha önce Ocak 2020’de Nike ile rekor bir forma anlaşması yapan ve mevcut sponsoru New Balance ile yollarını ayıracak olan Liverpool, 3 galibiyet daha alması halinde zaferini ilan edecek.



Normalde sezonu New Balance formasıyla ve şampiyonlukla bitirecek olan Liverpool, şimdi kupa törenini temmuz ayında yapmak zorunda olacak.



1 Temmuz’dan itibaren de Nike ile anlaşma devreye gireceği için ortaya karışık bir durum çıktı. Bütün bir sezonu New Balance’la oynadıktan sonra kupa töreninin hangi markayla yapacağı tartışma konusu oldu.

New Balance cephesi, sözleşmelerinde 2019-2020 sezonu olarak bir ibare olduğuna dikkat çekerek, kupa töreninde kendi formalarının görünmesini ve haklarının korunmasını talep etti. Nike da Premier Lig şampiyonluk töreninde görünme fırsatını kaçırmamak adına sözleşme tarihine vurgu yaparak, Liverpool’a baskı kurmaya başladı. FIFA’nın tavsiye rehberinde de konuyla ilgili bir detay olmadığından İngiliz kulübü ne yapacağını bilemiyor.

Örnekler var

Liverpool gibi forma sponsoru değişecek kulüpler bulunuyor. Kırmızılar; Premier Lig yönetimine başvururken bu örnekleri de işaret etti. Liverpool, kendileri gibi Watford ve Newcastle United’ın forma sponsorluğunda değişikliğe gideceğini aktarıp, bu mağduriyetlerin kalkması için sezonun 30 Haziran 2020’den önce bitirilmesi gerektiği düşüncesini savundu.

Rekor anlaşma

Premier Lig’de şampiyon olmaya sadece 3 galibiyet uzakta olan Liverpool, Nike ile rekor bir anlaşma yapmıştı. Ocak 2020’de Liverpool ile Nike arasında 80 milyon sterlin değerinde forma sponsorluğu sözleşmesi imzalanmıştı. Bu rakam, aynı zamanda ülke tarihinin rekor forma sponsorluk anlaşması olmuştu. Hatta geçtiğimiz günlerde Nike’ın yeni sezon için tasarladığı Liverpool formaları da basına sızdırılmıştı.

