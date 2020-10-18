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18.10.2020 - 23:32 |

Liverpool'da Virgil van Dijk ameliyat olacak!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, ameliyat edilecek.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, ameliyat edilecek. 

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Everton ile dün oynanan ve 2-2 sona eren derbi maçta kaleci Jordan Pickford'un müdahalesi sonrası sakatlanan Hollandalı savunma oyuncunun dizinden operasyon geçireceği kaydedildi. 

Ameliyatın ardından rehabilitasyon programına girecek 29 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmedi. 

Liverpool'a 2018 yılının ocak ayında 75 milyon sterlin bonservis bedeliyle transfer olan van Dijk, takımının bütün lig maçlarında forma giydi.

Liverpoolda Virgil van Dijk ameliyat olacak

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Liverpoolda Virgil van Dijk ameliyat olacak

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