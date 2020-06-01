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01.06.2020 - 21:38 | | AA

Liverpoollu futbolcular George Floyd için diz çöktü

Liverpool'da futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine, Anfield StadÄ±'nÄ±n ortasÄ±nda diz Ã§Ã¶kerek tepki gÃ¶sterdi.Â

Liverpoollu futbolcular George Floyd için diz çöktü
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Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine, Anfield StadÄ±'nÄ±n ortasÄ±nda diz Ã§Ã¶kerek tepki gÃ¶sterdi.Â 

Liverpool KulÃ¼bÃ¼ ile futbolcular Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Dejan lovren, James Milner, Joe Gomez, Gini Wijnaldum, Adrian San Miguel, Andrew Lonergan, Fabinho ve Jordan Henderson sosyal medya hesaplarÄ±ndan saha ortasÄ±nda diz Ã§Ã¶ktÃ¼kleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ile birlikte, "Birlik kuvvettir." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Liverpoollu futbolcular George Floyd iÃ§in diz Ã§Ã¶ktÃ¼

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