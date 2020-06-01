Liverpoollu futbolcular George Floyd iÃ§in diz Ã§Ã¶ktÃ¼

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da futbolcular, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine, Anfield StadÄ±'nÄ±n ortasÄ±nda diz Ã§Ã¶kerek tepki gÃ¶sterdi.Â

Liverpool KulÃ¼bÃ¼ ile futbolcular Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson, Virgil van Dijk, Dejan lovren, James Milner, Joe Gomez, Gini Wijnaldum, Adrian San Miguel, Andrew Lonergan, Fabinho ve Jordan Henderson sosyal medya hesaplarÄ±ndan saha ortasÄ±nda diz Ã§Ã¶ktÃ¼kleri gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ ile birlikte, "Birlik kuvvettir." mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

2018 Åžampiyonlar Ligi Final MaÃ§Ä±: Real Madrid vs Liverpool