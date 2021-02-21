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21.02.2021 - 09:21 | | Sporx

Liverpool'un son sakatlık kurbanı Henderson

Liverpool'da stoper sakatlıkları kervanına katılan son isim kaptan Jordan Henderson oldu.

Liverpool'un son sakatlık kurbanı Henderson
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Liverpool bu sezon yaşadığı sakatlık kabusuna son olarak kaptan Jordan Henderson'u kurban verdi.

Everton ile oynanan derbi maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Henderson'un durumu ile ilgili ilk bilgiyi menajer Jürgen Klopp verdi. Alman teknik adam açıklamasında, "Henderson'un sakatlığı kasık bölgesinde. Sağlık ekibindeki kimse iyimser konuşmadı. Detaylı muayenesinden sonra durum netleşecek" ifadelerini kulladı.

Liverpool'da sezon başından bu yana savunmanın ortasında görev alan isimlerden Virgil Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip'in yanı sıra orta sahadan devşirme Fabinho'da sakatlanarak sahalardan uzun süre uzak kalacağı açıklanmıştı. Liverpool'da ayrıca takımın önemli isimerinden Diogo Jota, Naby Keita'nın da uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Stoper sakatlıklarından yaka silken Liverpool, devre arasında Schalke'den Ozan Kabak'ı transfer ederek çözüm arayışına gitmişti.

Liverpoolun son sakatlık kurbanı Henderson

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