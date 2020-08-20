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HaberlerMilli Takım Haberleri Ljajic ve Aleksic Sırbistan Milli Takım kadrosuna çağrıldı
20.08.2020 - 12:03 | | BELGRAD (AA) -

Ljajic ve Aleksic Sırbistan Milli Takım kadrosuna çağrıldı

Sırbistan'da UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ve Türkiye ile oynanacak maçların aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya Medipol Başakşehir'den Danijel Aleksic ile Beşiktaş'tan Adem Ljajic de davet edildi.

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Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ve Türkiye ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Sırbistan Futbol Federasyonunun internet sitesinden paylaşılan aday kadroya 27 futbolcu davet edildi.

Medipol Başakşehir'den Danijel Aleksic ve Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in de çağrıldığı aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Reims), Emil Rockov (MOL Fehervar)

Defans: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Nikola Maksimovic (Napoli), Stefan Mitrovic (Strasbourg Alsace), Strahinja Pavlovic (Monaco), Aleksandar Kolarov (Roma), Filip Mladenovic (Legia)

Orta saha: Sasa Lukic (Torino), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Matic (Manchester United), Marko Grujic (Liverpool), Nemanja Radonjic (Marsilya), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Dusan Tadic (Ajax), Filip Djuricic (Sassuolo), Mijat Gacinovic (Hoffenheim), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Darko Lazovic (Hellas Verona), Danijel Aleksic (Medipol Başakşehir)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Real Madrid), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Djordje Despotovic (Rubin Kazan).

Sırbistan, 3 Eylül'de deplasmanda Rusya, 6 Eylül'de ise kendi sahasında Türkiye ile karşılaşacak.

Ljajic ve Aleksic Sırbistan Milli Takım kadrosuna çağrıldı

 

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