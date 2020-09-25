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HaberlerFutbol Haberleri Ljajic ve Aleksic, Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı
25.09.2020 - 18:56 |

Ljajic ve Aleksic, Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı

Sırbistan'ın UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Türkiye, ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda ise Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı

Ljajic ve Aleksic, Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı
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Sırbistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic, UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan ve Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off turunda ise Norveç ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.

Sırbistan Futbol Federasyonunun (FSS) internet sitesinden paylaşılan aday kadroya Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic ile Medipol Başakşehir'den Danijel Aleksic de davet edildi.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Reims), Emil Rockov (MOL Fehervar), Djordje Nikolic (Basel)

Defans: Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (Werder Bremen), Nikola Maksimovic (Napoli), Stefan Mitrovic (Strasbourg Alsace), Strahinja Pavlovic (Monaco), Aleksandar Kolarov (İnter),

Orta saha: Darko Lazovic (Hellas Verona), Mijat Gacinovic (Hoffenheim), Sasa Lukic (Torino), Filip Mladenovic (Legia), Nemanja Maksimovic (Getafe), Nemanja Gudelj (Sevilla), Marko Grujic (Liverpool), Luka Milivojevic (Crystal Palace), Nemanja Radonjic (Marsilya), Dusan Tadic (Ajax), Adem Ljajic (Beşiktaş), Sergej Milinkovic Savic (Lazio), Filip Djuricic (Sassuolo), Mihailo Ristic (Montpellier), Filip Kostic (Eintracht Frankfurt), Danijel Aleksic (Medipol Başakşehir)

Forvet: Aleksandar Mitrovic (Fulham), Luka Jovic (Real Madrid), Dusan Vlahovic (Fiorentina), Djordje Despotovic (Rubin Kazan).

Sırbistan, ilk olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak için 8 Ekim'de deplasmanda Norveç ile karşılaşacak.

UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim'de Macaristan'ı konuk edecek olan Sırbistan, 14 Ekim'de ise deplasmanda Türkiye ile karşı karşıya gelecek.

Bu arada, Norveç maçını kazanması halinde Sırbistan, İskoçya-İsrail maçının galibi ile karşılaşacak.

Ljajic ve Aleksic, Sırbistan Milli Takımının aday kadrosuna çağrıldı

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