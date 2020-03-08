Beşiktaş'tan önlem! ‘Ljajic’i de kaybetmeyelim'

SERDAR SARIDAĞ

Beşiktaş’ın ikinci golünü attıktan sonra kulaklarını tıkayan ve ‘konuşun’ dercesine el işareti yapan oyuncunun tepkisini büyütmeyecek olan siyah-beyazlılar, “Bu tür tepkilerde uyarmak gerek fakat kaybetmemek de önemli” yorumunu yaptı.

Beşiktaş - Ankaragücü maçında takımının ikinci golünü atarak uzun süren gol sessizliğini bozan Adem Ljajic’in, gol sevincinde kulaklarını tıkayıp, ‘konuşun’ dercesine el işareti yapması, siyah-beyazlıların gündemine damgasını vurdu.



Ancak yönetim ve teknik heyet, bu tepkinin üzerinde çok fazla durmayacak. Daha önce Oğuzhan Özyakup’un da böyle bir tepki göstermesiyle başlayan soğukluk, oyuncuyu takımdan kopma noktasına götürmüştü. Bu yaşananlardan tecrübeli olan yönetim, deyim yerindeyse Ljajic’i koruma altına alacak.

Maç sonrasında durum değerlendirmesi yapan siyah-beyazlıların, “Adem uzun zamandır gol atamıyordu. Sezona istediği gibi başlayamadı. Hastalıktan yeni çıktı. Medyada ve sosyal medyada yapılan eleştirilere çok üzüldü. Futbolcular böyle dönemlerinde bu tarz tepkiler gösterebilir. Bu tür olaylardan sonra oyuncuları uyarmak gerekir, Fakat kaybetmemek de önemli... Çünkü biz bunu Oğuzhan’da da yaşandık. Ligde kalan maçlarda takımdaki her oyuncuya ihtiyacımız var. Üzerinde çok durmamak lazım” diye konuştukları bildirildi.



Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da bu konu üzerinde fazla durulmaması gerektiğini söylediği vurgulandı. Daha önce Burak Yılmaz’ın gösterdiği tepkileri büyütmek yerine aile içerisinde çözmeyi tercih eden Yalçın, Adem Ljajic’in bu durumuyla yine bizzat kendisi ilgilenecek. Sergen Yalçın’ın, Ljajic’in performansının daha da artması için kurmaylarına talimat verdiği bildirildi.