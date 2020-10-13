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HaberlerMilli Takım Haberleri Ljubisa Tumbakovic: Türkiye’nin kaliteli ve değerli oyuncuları var
13.10.2020 - 19:56 | | Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) -

Ljubisa Tumbakovic: Türkiye’nin kaliteli ve değerli oyuncuları var

UEFA Uluslar B Ligi 3’üncü Grup’ta yarın A Milli Futbol Takımı’na konuk olacak Sırbistan’da teknik direktör Ljubisa Tumbakovic ve kaleci Predrag Rajkovic maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

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Sakatlık ya da başka nedenlerden dolayı bazı oyuncuların buraya gelmediğini ancak bunun yarınki maçın önemsiz olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Ljubisa Tumbakovic, “Burada olan bütün futbolcular Sırbistan'ı temsil etmek için buraya geldiler. Yarın burada bütün yeteneklerini, hünerlerini sergileyecekler. Bizim amacımız kasım ayındaki finale kalmaktı ve bunu da yerine getirdik. Sakatlık ya da başka nedenlerden dolayı buraya gelmeyen oyuncularımız oldu. Ancak bu yarınki maçın önemsiz olduğunu anlamına gelmiyor. Yarın sahada elimizden geleni yapacağız. Kazanmak için sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

“ALINAN PUANLAR, KALİTELİ KADROLARIN OLMADIĞI ANLAMINA GELMEZ”
İki takımın grupta bulunduğu durumun kaliteli kadrolara sahip olmadığı anlamına gelmediğini belirten Tumbakovic, “Türkiye’de de bizim takımımızda da kaliteli isimler var. Biz eylül ve ekim aylarında oynadığımız bütün maçlara ayrı önem verdik. Bu maçların en önemlisi Oslo’da Norveç’e karşı yakaladığımız başarıydı. Alınan puanlar, kaliteli kadroların olmadığı anlamına gelmez. Kaliteli bir takım varken de bütün puanları toplayamayabilirsiniz. Her maçta moral ve motivasyon farklı oluyor. Buraya gelen herkesin kalitesi ve başarısı önem arz etmektedir” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN KALİTELİ VE DEĞERLİ OYUNCULARI VAR”
Türkiye Milli Takımı’nda birden fazla oyuncunun gözüne çarptığını belirten Tumbakovic, “Ama bu isimleri size söyleyemeyeceğim. Kaliteli ve değerli oyuncuları var. Ben size bu isimleri söylersem kendi taktiklerimi de paylaşmış olurum” dedi.

PREDRAG RAJKOVIC: KAZANMAK İÇİN BURADAYIZ
Grupta ilk maçlarda şansızlıklar olduğunu ifade eden Predrag Rajkovic ise “Maalesef düşük performansla başladık. Fakat her takımda olduğu gibi biz de kazanmak için buradayız. Kazanmak için yarın bütün performansımızı göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Ljubisa Tumbakovic: Türkiye’nin kaliteli ve değerli oyuncuları var

Ljubisa Tumbakovic: “Kazanmak için sahada olacağız”
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